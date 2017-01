Man slaat ander

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een man is in Paramaribo in de kraag gevat voor mishandeling. De politie heeft hem na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De man kreeg een woordenwisseling met het latere slachtoffer en sloeg hem met zijn vuisten. Het slachtoffer moest als gevolg hiervan medisch worden behandeld. Hij deed aangifte bij de politie van de mishandeling. De wetsdienaren hebben de verdachte toen aangehouden. Het is niet bekend wat het motief is geweest van het gevecht tussen de twee mannen. Het onderzoek is nog gaande…[+]