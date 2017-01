Marokko rolt bende terroristen op

Tatjana Muskiet

RABAT/AL-JADIDA – De Marokkaanse politie heeft vrijdag een netwerk van terroristen opgerold dat onder meer met bomgordels aanslagen beraamde. Marokkaanse media meldden dat in de ochtend bij huiszoekingen in vijf plaatsen zeven verdachten zijn opgepakt. Bij een van de huiszoekingen openden verdachten het vuur op de politie. Het is onduidelijk of hierbij slachtoffers zijn gevallen. Met de acties in onder meer een voorstad van Rabat en plaatsen ten zuiden en zuidwesten van Casablanca zijn vuurwapens, explosieven en bomgordels gevonden.(Telegraaf)…[+]