Massaontslag na textielstaking Bangladesh

Tatjana Muskiet

DHAKA – Textielarbeiders in Bangladesh die staakten voor een beter loon, zijn massaal ontslagen. Volgens vakbonden in het Aziatische land, dat na China de meeste kleding ter wereld produceert, zijn zeker 3000 mensen de laan uit gestuurd. De autoriteiten hielden het op zo’n 1600 ontslagen. De politie houdt 22 mensen vast. Zij zouden tot geweld hebben opgeroepen. Vakbondsleiders betwisten die beschuldiging en stellen dat de politie en werkgevers simpelweg de staking de kop in wilden drukken. Die duurde twee weken. Tienduizenden arbeiders van 59 fabrieken legden het werk neer. Ze eisten een forse loonsverhoging: van de huidige 64 euro tot 195 euro per maand. Dat doel werd niet bereikt.(Telegraaf)…[+]