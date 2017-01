Meisje beroofd van telefoon

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een vijftienjarig meisje is dinsdag beroofd van haar mobiele telefoon. Ze liep over de Noordpoolweg gaande naar de richting van de Coralitastraat in Paramaribo. Toen ze ter hoogte van een woning kwam, duwde een man haar van achteren. Hij rukte daarna haar telefoon uit haar handen weg. Vervolgens koos hij het hazenpad in de richting van de Indira Gandhiweg. De dader was ongewapend, lang en slank van postuur; hij was geheel in het zwart gekleed. Het slachtoffer heeft geen letsel opgelopen. De politie was gemeld over deze beroving en ging ter plaatse voor onderzoek…[+]