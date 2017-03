Memphis: “Ik heb het weer gedaan”

Tatjana Muskiet

Memphis Depay is klaar met de beeldvorming rond zijn persoon. De kritiek vindt de 23-jarige aanvaller vaak onterecht. Maandag kreeg hij kritiek, toen hij bij aankomst bij in Noordwijk voor het Nederlands elftal de pers voorbij liep en besloot de media niet te woord te staan.

“Mensen moeten eens verder kijken dan hun neus lang is”, vertelde Memphis tegen De Telegraaf. “Jullie laten mij soms echt lachen, man.” “Kijk, mij raakt het niet. Maar het is niet fair. Ik wil dit even zeggen, anders komt het niet ter sprake. Maandag was ik opeens weer arrogant. Terwijl Quincy Promes, een van mijn beste vrienden, achter mij aanliep en ook niets zei. Zoals wel meer spelers.””We lachen er maar om. Ik heb het weer gedaan. Het is toch niet verplicht? Bij officiële media-momenten, zoals nu, doe ik toch rustig mijn verhaal. Ik hoorde zelfs dat de KNVB moest ingrijpen. Dan denk ik bij mezelf, ’kom op jongens’.”(goal)…[+]