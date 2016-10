Messi en Ronaldo afgetroefd

Tatjana Muskiet

Niet Lionel Messi of Cristiano Ronaldo, maar Antoine Griezmann mag zich de beste voetballer van afgelopen seizoen in de Spaanse competitie noemen. De Franse topschutter van Atlético Madrid werd maandagavond op een gala in Valencia uitgeroepen tot beste speler in ‘La Liga’. Sinds de eerste editie van het jaarlijkse gala, in 2009, ging de belangrijkste prijs altijd naar Messi (zes keer) of Ronaldo (eenmaal). Griezmann maakte afgelopen seizoen 22 doelpunten in de Spaanse competitie, aanzienlijk minder dan Ronaldo (35) en Messi (26). Toch kreeg de Franse international de voorkeur in de verkiezing van beste speler.(Telegraaf)…[+]