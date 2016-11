“Messi niet gelukkig bij Argentinië”

Tatjana Muskiet

Voormalig bondscoach van Argentinië en FC Barcelona César Luis Menotti stelt dat Lionel Messi niet gelukkig is in de nationale ploeg. Messi is vaak vergeleken met zijn illustere landgenoot Diego Maradona vanwege zijn speelstijl en het duo wordt algemeen beschouwd als twee van de grootste spelers ooit. Menotti is vol lof over beide Argentijnen, maar ziet een opmerkelijk verschil tussen de twee “Diego was meer rebels dan Messi. Als er iets niet zo ging als hij wilde, dan werd hij boos op zichzelf. Hij was een geweldige teamgenoot, die een goede steun was”, vertelde Menotti tegen Sport. “Diego was meer een vechter. Ze zijn verschillende karakters.”

“Maar hij heeft een andere achtergrond dan Leo. Hij kwam uit een zeer bescheiden wijk en maakte stap voor stap, eerst bij Argentinos Juniors en vervogens bij Boca Juniors. Hij had meer problemen, niet alleen op het veld, maar in het leven in het algemeen.” “Maar Messi geeft ook niet op. Hij drukt zich op een andere manier uit dan Maradona, maar ze doen allebei magische dingen op het veld. Messi heeft geluk gehad om bij een club als Barcelona te komen, waar hij wordt omringd door grote spelers. Barcelona heeft voor hem gezorgd.”(goal.com)…[+]