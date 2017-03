Mourinho (54): ‘Ik ben volwassen geworden’

Tatjana Muskiet

José Mourinho vindt dat hij zijn werk steeds beter kan loslaten. De 54-jarige manager van Manchester United stelt dat hij de afgelopen jaren een grote stap richting volwassenheid heeft gezet. “Als mens probeer ik het tegenovergestelde te zijn van wat ik ben als manager. Ik probeer discreet en kalm te zijn. Dat is mijn manier om het werk los te laten”, aldus Mourinho in een interview met France Football. “Ik kan nu naar huis gaan en het voetbal even laten voor wat het is. Aan het begin van mijn loopbaan kon ik dat echt niet. Dan stond ik 24 uur per dag ‘aan’. Ik moest een soort van volwassenheid te vinden.”(Telegraaf)…[+]