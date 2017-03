Mourinho heeft verdediger alweer terug

Tatjana Muskiet

Phil Jones is teruggekeerd naar Manchester United. De 25-jarige verdediger liep tijdens een training met het Engelse team een blessure op en kan niet meedoen in de wedstrijden tegen Duitsland en Litouwen.Hij vliegt daarom ook niet mee met de selectie naar Dortmund waar woensdag de oefenwedstrijd tegen Duitsland op het programma staat, meldde de Engelse voetbalbond FA dinsdag.”Er is niet direct een vervanger opgeroepen voor Jones maar vanwege de schorsing van verdediger Gary Cahill voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen overdenkt bondscoach Gareth Southgate zijn opties”, staat te lezen in een verklaring op de website van de FA...[+]