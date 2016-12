Mourinho: “Niemand beter dan wij”

Tatjana Muskiet

José Mourinho is een man van prikkelende uitspraken. Dat was gisteren, na het Europa League-duel met Zarja Loegansk, niet anders. De manager van Manchester United liet zich ontvallen dat, ondanks dat ‘The Red Devils soms verloren, er geen enkele club écht beter is dan United. “De spelers weten ook dat we altijd beter waren dan onze tegenstanders”, aldus Mourinho op een persconferentie.Door de 2-0 zege op Zarja Loegansk is United door naar de volgende ronde van de Europese competitie. Twee van de laatste elf Premier League-wedstrijden werd omgezet in winst. Zesmaal speelde United gelijk en mede daarom vindt de club van Mourinho zichzelf terug op plaats zes, met veertien punten achterstand op koploper Chelsea.(goal.com)…[+]