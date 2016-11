Mourinho: “We hebben spelers met problemen”

Tatjana Muskiet

José Mourinho twijfelt aan de mentale weerbaarheid van zijn spelers, ondanks dat Manchester United zondag een einde maakte een reeks zonder zeges, na de 3-1 winst op Swansea City.Mourinho kon zondagmiddag geen beroep doen op de geblesseerden Chris Smalling en Luke Shaw. “Smalling heeft gezegd dat hij niet honderd procent kan geven vanwege de pijn en Shaw vertelde me zondagocht dat hij niet beschikbaar was. Dat kan niet. Voor het team moet je alles over hebben”, vertelde Mourinho tegen Engelse media.(goal.com)…[+]