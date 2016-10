Mourinho wil ‘echte mannen’ zien bij Manchester United

Tatjana Muskiet

Manchester United maakt momenteel een moeilijke periode door. De ploeg van José Mourinho slaagde er in de laatste drie competitieduels niet in om te winnen en is inmiddels afgezakt naar de zevende plaats in de Premier League. Woensdag kunnen The Red Devils in de bekerderby met Manchester City terugslaan na de zeperd tegen Chelsea (4-0 nederlaag) van afgelopen weekeinde. “We balen ontzettend, maar dit is geen kinderwerk. Dit is voor echte mannen. En dus moeten we mannen zijn en knokken voor een zege”, aldus een strijdvaardige Mourinho, die laatste tijd behoorlijk in de steek wordt gelaten door Zlatan Ibrahimovic.(Telegraaf)…[+]