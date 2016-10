Negen maanden voor diefstal trailer

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – De rechter heeft Shaileshkoemar M gisteren veroordeeld tot negen maanden celstraf voor diefstal van een trailer aan de Oost-Westverbinding km 29 in Commewijne. Shaileshkoemar M nam de oplegger mee en verkocht die voor USD 2000.

De rechter heeft gelast dat de gestolen trailer aan de benadeelde wordt teruggegeven. De aangever kon zijn oplegger niet vinden, waarna hij navraag deed bij de buren die hem vertelden dat een man daarmee bezig was geweest. Shaileshkoemar M zou de buren hebben voorgehouden dat het perceel moest worden schoongemaakt. Buren hadden de veroordeelde samen met twee anderen op het erf gezien. Shaileshkoemar M verklaart dat ene Iwan hem vertelde dat hij het beheer had over het terrein. Hij mocht van Iwan de oplegger als schroot opkopen wat hij ook heeft gedaan. Hij nam een monteur en een arbeider in dienst om hem te helpen met de oplegger. Er is beeldmateriaal waarop een truck met een oplegger voorbijrijdt met daarachter de wagen van Shaileshkoemar M.

De officier van justitie vindt dat de man bewust een verkeerde koopovereenkomst heeft opgemaakt om het onderzoek een andere richting op te sturen. Hij nam in de koopovereenkomst de naam van iemand op die in België een straf uitzit. De vervolgingsambtenaar zegt dat Iwan bovendien nergens te vinden is. Volgens haar wist Shaileshkoemar M dat hij een misdrijf aan het plegen was. Ze eiste een jaar gevangenisstraf tegen hem. Advocaat Ansar Guman zegt dat ene Iwan zijn cliënt had voorgehouden dat hij het beheer had over het perceel. Hij geeft aan dat Iwan wel bestaat, want dat wordt bevestigd door een politieman. Volgens hem moest de politie meer onderzoek doen om Iwan in beeld te brengen. Bovendien heeft zijn cliënt op klaarlichte dag gehandeld en de oplegger was vanuit de straat te zien. Hij vindt dat er geen sprake is van wederrechtelijke toe-eigening. De raadsman zegt dat de man de zorg heeft over zijn bejaarde moeder, vrouw en twee kinderen. Zijn vrouw is nu zwanger. De advocaat vroeg er rekening mee te houden, dat de vrouw en moeder het vanwege de precaire situatie moeilijk hebben…[+]