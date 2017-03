Neymar: “Messi gaat verlengen”

Tatjana Muskiet

Neymar heeft geen twijfel dat Lionel Messi zijn contract bij FC Barcelona gaat verlengen. De verbintenis loopt in 2018 af.De club en de Argentijnse aanvaller zijn druk in onderhandeling om het contract van de topscorer aller tijden van de club te verlengen.”Messi gaat verlengen, omdat hij Barça is en Barça is Messi”, vertelde Neymar tegen Mundo Deportivo. “Ik denk dat we wederom de treble kunnen winnen als we gefocust en gelukkig zijn.”Neymar werd afgelopen in verband gebracht met een vertrek bij Barcelona, waarbij de verhalen gingen dat Manchester United zijn ontsnappingsclausule van €200 miljoen wil betalen, maar de Braziliaan weerspreekt dat.(goal)…[+]