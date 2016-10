Oekraïne probeert Nederland over te halen

Tatjana Muskiet

Den Haag – Oekraïne heeft een laatste poging ondernomen om de Nederlandse politiek ervan te overtuigen het associatieverdrag in te voeren, al dan met aanpassingen. Het gaat niet alleen om Oekraïne, maar ook om de Nederlandse geloofwaardigheid, zo luidde de boodschap van Pavlo Klimkin, de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken. Klimkin had ontmoetingen met zijn collega Koenders en met oppositiepartijen in de Tweede Kamer. Die zijn cruciaal voor steun aan een eventuele aanpassing aan het samenwerkingsverdrag tussen de EU en Oekraïne. Het kabinet wil gedaan krijgen dat met een kleine aanpassing of toevoeging het verdrag alsnog kan worden ingevoerd, ondanks het ’nee’ bij het referendum.(Telegraaf)…[+]