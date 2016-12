Omstanders slaan dief bewusteloos

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Omstanders hebben een man die betrapt is met een autobatterij in Albina, geslagen totdat hij bewusteloos neerviel. De verdachte moest medisch worden behandeld. Hij zou op het erf van een ander zijn geweest om een diefstal te plegen. De benadeelde had zijn auto geparkeerd op het erf. De verdachte ging naar de auto en haalde de autobatterij eruit. De benadeelde zag op een gegeven moment iemand bij zijn auto. Hij ging daarna zijn wagen na en ontdekte dat zijn batterij was gedemonteerd. Hij riep toen anderen die op het erf wonen, waarna ze achter de dader aangingen. Ze betrapten de man met de autobatterij die ze hem afhandig maakten. Ze sloegen hem toen waardoor hij bewusteloos raakte.

De politie ging ter plaatse en bracht de verdachte voor medische behandeling. De man moest met de ambulance worden gebracht naar Paramaribo. Alle omstanders ontkennen dat ze de man hebben geslagen. Na behandeling was de verdachte ontslagen uit het ziekenhuis. De politie heeft hem na verhoor met afstemming van het Openbaar Ministerie heengezonden. Het onderzoek is nog gaande…[+]