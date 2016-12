Omstreden ‘toiletwet’ North Carolina blijft van kracht

Tatjana Muskiet

De omstreden wet die transseksuelen in North Carolina verplicht gebruik te maken van het openbare toilet voor het geslacht dat in hun paspoort staat, blijft van kracht. De nieuwe Democratische gouverneur Roy Cooper vocht de wetten woensdagavond (lokale tijd) zonder succes aan bij de rechter. Tegenstanders van de omstreden wet boekten eerder succes toen een rechter oordeelde dat een universteit studenten moet laten kiezen welk toilet ze willen gebruiken. De rechter baseerde zich op een wet uit 1972 die discriminatie op basis van geslacht op door de staat gefinancierde scholen verbiedt. President Barack Obama bepaalde eerder dat alle leerlingen zelf mogen kiezen welk toilet ze gebruiken. Bijna de helft van de Amerikaanse staten diende daartegen een beroep in.( nu.nl)…[+]