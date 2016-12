Ondernemer voorkomt beroving

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een ondernemer heeft in Paramaribo voorkomen dat hij beroofd is geworden. Uit zijn verklaring blijkt dat hij over de Martin Luther Kingweg reed in de richting van Centrum om een transactie te doen. Ter hoogte van de Pierpontweg werd hij klemgereden door de bestuurder van een witte wagen. Uit dat voertuig stapte een man die gekleed was in een camouflagepak en gewapend was met een jachtgeweer. Toen het slachtoffer hem zag, week hij uit naar de berm en hij reed naar het dichtstbijzijnde pompstation om hulp te zoeken. Intussen was de dader verder gereden in de Dageraadweg. Hij zou al een poosje zijn achtervolgd. Er is niets van hem buitgemaakt. Het onderzoek is nog gaande...[+]