Ook journalisten kunnen helpen na aanslag

Tatjana Muskiet

AMSTERDAM – Journalisten zijn meestal snel op een plek des onheils, zoals woensdag bij het parlementsgebouw in Londen. Daarom is het niet zo gek als ook zij een korte cursus volgen om slachtoffers van met name terroristische aanslagen te helpen. Dat vinden het medisch centrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam (VUmc) en het Netwerk Acute Zorg Noordwest. Ze nodigen vertegenwoordigers van de media uit voor een gratis cursus om te leren hoe je een bloeding stopt. Stop de bloeding – red een leven, heet de cursus, die een beetje werd afgekeken van het Amerikaanse initiatief Stop the bleed, save a life. Volgens Leo Geeraedts, traumachirurg bij VUmc en initiatiefnemer van de cursus, kan iemand met een slagaderlijke bloeding in drie tot vijf minuten doodbloeden. Omstanders kunnen dus het verschil tussen leven en dood maken, juist ook journalisten. (Telegraaf)…[+]