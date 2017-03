Ook vrouw terrorist Londen geschokt

Tatjana Muskiet

Londen – In navolging van de moeder van Westminster-terrorist Khalid Masood heeft nu ook zijn vrouw afstand genomen van diens daden. Rohey Hydara zegt in een statement dat door de politie gedeeld werd „bedroefd en geschokt” te zijn door de gebeurtenissen. Janet Ajao, de moeder van de terrorist, liet zich maandag in soortgelijke bewoordingen uit. Ik veroordeel zijn daden absoluut,” aldus Hydara. „Ik wil mijn condoleances overbrengen aan de families van de slachtoffers en wens alle gewonden een snel herstel.” Verder vraagt de vrouw nu om privacy, „vooral voor de kinderen”.(Telegraaf)…[+]