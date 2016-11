Overvallen bewaker berooft gezin

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een bewaker die woensdagavond in Paramaribo is overvallen, heeft kort daarna een gezin beroofd van zijn auto. Hij liep over de Christophel Kerstenstraat toen hij ter hoogte van een goudbedrijf door twee rovers werd overrompeld.

Een van de criminelen was gewapend met een vuistvuurwapen en zijn kompaan met een steen. De dader gooide een steen op de bewaker die twee messen bij zich had en die tevoorschijn trok om zich te verdedigen. Een van de criminelen schoot toen op de linkerknie van de man en probeerde nogmaals op hem te schieten, maar het wapen weigerde. De twee daders renden vervolgens weg en stapten in een in de omgeving geparkeerde zwarte auto waarvan het kenteken en het merk niet bekend zijn.

De bewaker wist twee van de achterbanden van de wagen schade toe te brengen met de messen nog voordat het de mannen gelukte daarin weg te rijden. Hierna heeft hij een bordeaux voertuig in de omgeving opgemerkt waarin een man, zijn vrouw en twee kinderen zaten. Hij maakte toen het portier van die auto open en bedreigde het gezin met de messen. Hij sommeerde de mensen uit te stappen, waarna hij is weggereden in de auto.

Volgens zijn verklaring reed hij weg in de gestolen auto om de twee daders achterna te gaan. Toen hij de criminelen niet kon vinden, ging hij naar het politiebureau. Het voertuig had deuk- en schuurschade van alle kanten omdat hij tegen verkeersmeubilair was aangekomen. De bewaker had een schotwond aan zijn linkerknie en een uitschot aan zijn linkeronderbeen. Hij is buiten levensgevaar. Het overvallen gezin heeft geen letsel opgelopen.

De man en zijn vrouw hadden wel gemerkt dat de bewaker achter twee mannen rende. Uit nieuwsgierigheid waren zij gestopt om te kijken wat er aan de hand was. Toen zij waren gestopt, zag de bewaker kans hen te beroven van de wagen die intussen door de politie in beslag is genomen…[+]