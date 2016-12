Paus roept op tot wereldwijde vrede

Tatjana Muskiet

VATICAANSTAD – In zijn jaarlijkse kersttoespraak voorafgaand aan het ’Urbi et Orbi’, heeft paus Franciscus zondag opgeroepen tot wereldwijde vrede. „ Alleen dan is er kans op een welvarender toekomst voor iedereen.”, zei het hoofd van de katholieke kerk in zijn toespraak vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad.