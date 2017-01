PCS: ‘Weinig personen met psychische klachten zoeken hulp of begeleiding’

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO/NICKERIE – Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) heeft in samenwerking met Arkin Amsterdam, een bevolkingsonderzoek verricht in Nickerie en Paramaribo. Dit onderzoek was allereerst gericht op de verzameling van epidemiologische gegevens betreffende het voorkomen van angst, depressie en middelengebruik.

Daarnaast werd een internetzelfhulplijn, oftewel E-Mental Health, voor depressie- en angstklachten en problematisch alcoholgebruik geïntroduceerd. Dit meldt het PCS in een persbericht. Vorig jaar juli en augustus heeft de dataverzameling plaatsgevonden in de twaalf ressorten van het district Paramaribo.

Hierbij hebben 23 universitaire studenten geassisteerd onder supervisie van het onderzoeksteam, bestaande uit onder andere de psychiaters Rudi Dwarkasing (projectcoördinator), Vincent Lumsden, en de psychologen Raj Jadnanansing en Sheanen Danoe. In totaal hebben 1837 respondenten geparticipeerd aan het onderzoek, waarvan 58% vrouwen en 42% mannen, allen in de leeftijd van 16 tot 64 jaar.

De data-analyse heeft uitgewezen dat de psychische klachten van angst, depressie en alcoholgebruik in zekere mate voorkomen in het district Paramaribo, hetgeen is gebleken in alle ressorten en leeftijdsgroepen. Hierbij verschillen de resultaten niet dusdanig van de gemiddelde cijfers in de wereld, echter het aantal personen met psychische klachten dat hulp of begeleiding zoekt, is zorgwekkend…[+]