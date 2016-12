Plan VS en Russen voor aftocht rebellen uit Aleppo

Tatjana Muskiet

ALEPPO – Rusland en de Verenigde Staten hebben zondag een gezamenlijk voorstel gedaan voor een veilige aftocht van rebellen en burgers uit het door Syrische regeringstroepen belegerde deel van Aleppo. Maar volgens de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken, Sergej Ryabkov, zijn de Amerikanen en de Russen het niet eens over de details van de aftocht. „Met name over de aftocht van de gewapende rebellen is geen akkoord bereikt”, volgens Ryabkov, „omdat de Verenigde Staten onacceptabele voorwaarden stellen.” Volgens Ryabkov gaan de onderhandelingen daarom in Genève nog door.(Telegraaf)…[+]