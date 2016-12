Prandelli gaat niet in op Balotelli

Tatjana Muskiet

Cesare Prandelli staat voor de zware klus om Valencia uit het slop te trekken. De Italiaanse coach wil stap voor stap terugkeren naar waar de club hoort te staan.Los Che staan momenteel slechts één plaatsje boven de degradatiezone in La Liga. Dat is Valencia-onwaardig, weet ook trainer Cesare Prandelli, die sinds oktober van dit jaar aan de slag is gegaan bij de club.

“Ik wist dat het een moeilijke uitdaging was voor ik hier aan begon”, zegt Prandelli in een exclusief interview met Goal. “Maar ik heb altijd gezegd dat we uit deze situatie kunnen komen. Maar in mijn eentje kan ik niks. Niemand kan zonder hulp wonderen verrichten.”

De roep om nieuwe spelers is groot bij de achterban, maar daar wil de Italiaan voorlopig niks van weten. “Ik wil eigenlijk niet praten over transfers. Ten eerste is het respectloos naar mijn eigen spelers toe en daarnaast wil ik goed voorbereid zijn voor als we spelers gaan halen. Om te voorkomen dat het mis gaat, houden we het liever stil.”(goal.com)…[+]