Proef met basisinkomen in Finland

Tatjana Muskiet

HELSINKI – Vanaf 1 januari krijgen in Finland 2000 willekeurig gekozen werklozen geen werkloosheidsuitkering meer, maar een basisinkomen. Het is een bedrag van 560 euro per maand en het wordt niet belast en er zijn geen voorwaarden aan verbonden, dus de werkloze kan desgewenst bijklussen. De 2000 mensen die straks een basisinkomen krijgen, weten dat zelf nog niet. De uitkeringsgerechtigden horen dit kort voor de jaarwisseling. Het gaat om mensen in de leeftijd van 25 tot 28 jaar die in november een werkloosheidsuitkering hadden. Ze moeten aan de proef meedoen en mogen niet weigeren. Het is volgens Helsinki voor het eerst dat een land zo’n basisinkomen op deze schaal uitkeert. De proef gaat twee jaar duren.(Telegraaf)…[+]