Proeve: “Lenen is niet het recept voor succes”

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – “ Lenen is niet het recept voor succes. Waarvan we het moeten hebben, is ondernemerschap.” Dit zei Siegmund Proeve woensdagavond bij de opening van Houttuyn Wellness River Resort. Proeve zegt dat het aangaan van leningen zoals de Surinaamse overheid verschillende leningen aangaat, niet tot succes hoeft te leiden. Belangrijk is dat de ondernemers en het bedrijfsleven gekoesterd worden. “En natuurlijk moeten ze lenen, maar wel in balans.”

Volgen Proeve zullen we het als land, willen we groeien, het moeten hebben van goed ondernemerschap, deugdelijk fundamenteel goed ondernemen, dan staat Suriname een mooie toekomst te wachten. Proeve die tevens ook bankdirecteur is, noemde het project voor het opzetten van het Wellness Resort langs de Surinamerivier een heldhaftig project. Hij zei dat de ondernemers op het moment waar velen denken dat het alleen kommer en kwel is, bewezen hebben met durf door te kunnen gaan. Proeve moedigde de ondernemers aan om door te gaan en hoopt dat anderen het voorbeeld volgen…[+]