PSV en Willems verlengen samenwerking tot medio 2018

Tatjana Muskiet

Jetro Willems heeft zijn contract bij PSV verlengt tot medio 2018. De vorige verbintenis van de linksback liep komende zomer af. PSV meldt het contractnieuws via de officiële kanalen.

De 22-jarige Willems toont met de contractverlenging goede wil, want de verdediger had komende zomer transfervrij de voordeur uit kunnen lopen. Nu Willems vastligt tot medio 2018 kunnen de Eindhovenaren na dit seizoen nog een transfersom incasseren voor de vleugelspeler, die al een poos kampt met een vormcrisis. De laatste weken was hij afwezig vanwege een hoofdblessure, maar zaterdag zit Willems weer bij de selectie als PSV het opneemt tegen Go Ahead Eagles.(goal.com)…[+]