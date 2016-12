Real naar finale WK voor clubteams

Tatjana Muskiet

Real Madrid heeft donderdag de finale van het WK voor clubteams bereikt. De winnaar van de Champions League rekende af met Club América uit Mexico. Real had in de eerste helft het overwicht, maar de grote kansen bleven aanvankelijk uit. Na 26 minuten viel toch de eerste grote kans te noteren voor de Spanjaarden. Op een voorzet van Lucas Vázquez kon Cristiano Ronaldo inkoppen, maar zijn inzet verdween tegen de paal.Bij de tweede grote kans voor Real Madrid was het wel raak. Toni Kroos zette Karim Benzema met een mooie steekpass vrij voor doelman Moisés Muñoz en in de blessuretijd van de eerste helft verschalkte de Franse aanvaller de Mexicaanse doelman: 0-1.(goal.com)…[+]