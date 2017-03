Rechter wijst verzoek af

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Rechter Robert Praag heeft gisteren het verzoek van raadsman Raoul Lobo die het verzoek deed tot de voorlopige invrijheidstelling van Dafny P, afgewezen. Dafny P die samen met Gilliano A wordt verdacht van overtreding van de Wet Verdovende Middelen, blijft in voorarrest. De raadslieden Lobo en Delano Landvreugd hebben gisteren hun dupliek gehouden.

In een auto waarin beide verdachten zaten, is op 9 november vorig jaar drugs in beslag genomen. Dafny P was de bestuurder. Lobo vindt dat er een wettelijke basis moet zijn om een auto te kunnen doorzoeken, maar hij mist die wettelijke basis in deze zaak. Hij vraagt zich af op basis van welke wet de doorzoeking heeft plaatsgevonden. Hij vindt dat de politie niet zonder meer de bevoegdheid heeft om een algehele controle te doen. Na het doorzoeken van de auto trof de politie 580 gram drugs in de wagen aan. Bovendien vindt de raadsman dat de drugs niet van zijn cliĆ«nt waren. De man had als bestuurder geen controlebevoegdheid in de tas van een ander…[+]