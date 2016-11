Reus toch niet inzetbaar tegen Bayern

Tatjana Muskiet

Marco Reus kijkt nog minimaal één wedstrijd toe met de hielklachten waar hij al maanden mee kampt. De aanvaller is niet inzetbaar tegen Bayern München.Borussia Dortmund moet het al sinds mei zonder Reus stellen. De club hoopte hem weer in te kunnen zetten tegen Bayern München, maar dit weekend komt nog te vroeg voor de sterspeler. Dat meldt BVB in een officieel statement op de clubsite.

“Reus heeft maandenlang met een hielblessure rondgelopen. Hij zit nog niet op honderd procent. Wij willen geen risico met hem nemen”, luidt het statement.

Op een persconferentie zei Bayern München-trainer Carlo Ancelotti al dat de afwezigheid van Reus een domper zal zijn voor Dortmund. “Het is tragisch. Een blessure is nooit leuk. Reus is een fantastische speler, maar ik denk dat Dortmund genoeg andere mogelijkheden heeft.(goal.com)…[+]