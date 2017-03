Rijsbergen: “Je ziet aan alles dat Ajax niet zijn laatste stop in Europa is”

Tatjana Muskiet

In zijn eerste jaar bij Ajax is Davinson Sánchez uitgegroeid tot een onmisbare schakel en Wim Rijsbergen voorspelt hem een mooie toekomst.”Je ziet aan alles dat Ajax niet zijn laatste stop in Europa is”, vertelde Rijsbergen tegen het Algemeen Dagblad. “Die gaat nog wel een stapje hoger komen. Hij grijpt nooit half in. Dat bevalt me zeer aan hem.”

Sánchez speelde dit seizoen tot dusver 35 wedstrijden voor Ajax en was daarin vier keer trefzeker en ook was hij één keer de aangever bij een doelpunt.

“Hij is twintig jaar hè. Dan heb je de leeftijd om te kunnen blijven gaan”, vult Ronald Spelbos aan. “Al spelen de internationals in deze tijd wel erg veel wedstrijden. Het zegt veel over zijn onverzettelijke karakter dat je hem daar niet over hoort klagen. Die jongens willen alleen maar voetballen, joh.” (goal)…[+]