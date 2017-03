Robben twijfelde over Oranje

Tatjana Muskiet

Arjen Robben heeft op het punt gestaan om zijn interlandloopbaan vanwege het vele blessureleed te beëindigen. Dat zei de 33-jarige rechtsbuiten woensdag in Noordwijk.

Ik heb mezelf de keuze voorgelegd of op twee fronten doorgaan, of alleen bij Bayern”, vertelde de 89-voudig international. “Daar heb ik met mijn vrouw en familie over gesproken en ook met de bondscoach (Danny Blind, red.).”Robben koos er uiteindelijk voor om toch voor het Nederlands elftal te blijven spelen. De Bedumer debuteerde in 2003 in Oranje en was bij zes eindtoernooien van de partij. “Ik ben nu weer een tijd fit. Daarom is de keuze gevallen om Oranje en Bayern München te blijven combineren. Ik wil met Oranje nog een keer naar het WK.”(Telegraaf)…[+]