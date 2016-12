Rovers in auto beroven vrouw

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Drie criminelen hebben vrijdagavond rond 23.00 uur aan de Gemenelamdsweg in Paramaribo een 48-jarige vrouw beroofd. Ze maakten haar tas inhoudende SRD 700, 300 euro en een mobiele telefoon buit. Na de daad stapten de daders in een witte wagen waarmee ze in de richting van de Brokopondolaan zijn gereden. De vrouw heeft geen letsel opgelopen.

De krant verneemt dat de vrouw van een restaurant kwam toen ze een lekke band kreeg. Ze werd beroofd door twee mannen die na de daad in een auto stapten die gereden werd door de derde rover. De mannen waren ongewapend. De politie was na de melding ter plekke voor onderzoek, maar trof de daders niet aan. De criminelen, die nog voortvluchtig zijn, worden opgespoord…[+]