Scholier verwond

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een scholier is gisteren na schooltijd in Paramaribo verwond. Hij raakte gewond in zijn buik en moest met de ambulance worden afgevoerd voor medische behandeling. Bij de politie kwam de melding dat twee personen met elkaar hadden gevochten. Ze ging ter plekke waarbij bleek dat een scholier ruzie kreeg met een ander die hem met een scherp voorwerp heeft verwond. Het slachtoffer raakte gewond in de buik, waarna de verdachte de plaats zou hebben verlaten. Het is niet bekend waaromtrent beiden ruzie met elkaar kregen. De politie is nog bezig met het onderzoek…[+]