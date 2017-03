Schoten gelost na ruzie echtpaar

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een man heeft schoten gelost nadat zijn zus en zwager ruzie met elkaar kregen. Dit gebeurde in Paramaribo. De zus kreeg ruzie met haar man over een defecte stofzuiger. Ze belde toen haar moeder op om zich te beklagen. Haar broer die dit te weten kwam, ging naar haar woning. Hij loste twee schoten met een vuistvuurwapen dat hij tevoorschijn haalde. De zwager werd echter niet geraakt. Er was wel een kogelinslag waar te nemen aan de muur van het huis. De schutter zou na de beschieting vermoedelijk met de hulzen zijn vertrokken. Bij de politie werd melding gedaan van schoten die waren gelost. Zij ging ter plekke voor een onderzoek…[+]