‘SCORE’ voor verhogen productie en concurrentiepositie bedrijven

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Bedrijven die respectievelijk hun productiviteit willen verhogen en hun concurrentiepositie wensen te versterken, kunnen in de SCORE-methode worden getraind. Met de invoering en toepassing van SCORE (Sustaining Competitive and Responsible Enterprises) zullen deze bedrijven in staat zijn om in toenemende mate concurrerende goederen en diensten te leveren op zowel de locale markt als voor de export.

Het Ministerie van Handel en Industrie (HI) met name de Competitiveness Unit Suriname (CUS) en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) willen samen met de International Labor Organization (ILO) een pilotproject met betrekking tot de invoering en toepassing van SCORE ten behoeve van de private sector organiseren. In dit kader bezoekt een ILO-delegatie Suriname van 7 tot en met 9 december voor een vervolg-fact finding missie, na onder meer op 18 en 19 mei en 29 juli de Tripartite Workshop on Improving Productivity and Competitiveness in Suriname te hebben gehouden…[+]