Stembureaus openen deuren in VS

Tatjana Muskiet

WASHIN GTON – De eerste stembureaus in de Verenigde Staten zijn dinsdag geopend. In de piepkleine plaatsjes Dixville Notch en Hart’s Location, beide in de staat New Hampshire, konden kiezers al om middernacht lokale tijd hun stem uitbrengen. Bij de laatste volkstelling in 2010 had Dixville Notch twaalf inwoners, Hart’s Location had er 41. De uitslag in de twee plaatsen wordt doorgaans bekendgemaakt enkele minuten nadat de stembussen zijn geopend.