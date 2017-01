Stichting Toerisme Suriname tekent intentieverklaring met diasporaorganisatie

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO/AMSTERDAM – Stichting Toerisme Suriname (STS) en Stichting Collectief Overzee hebben maandag in Amsterdam een intentieverklaring getekend. Het doel hiervan is het toerisme te stimuleren richting Suriname. Dit meldt STS in een persbericht.

Stichting Collectief Overzee Suriname vindt het haar plicht om Suriname te promoten en ook de diaspora te informeren over de ondernemingskansen op het gebied van toerisme. Juist nu de Surinaamse economie in zwaar weer verkeert, moeten er meer bedrijven in Suriname op het gebied van toerisme opgezet worden, zodat er duurzame banen gecreëerd worden en de economie zich kan herstellen, zegt Ernest Grep, voorzitter Stichting Collectief Overzee Suriname. Volgens Jerry A-Kum, directeur van de Stichting Toerisme Suriname, is de samenwerking opportuun voor de verdere promotie van de toeristische mogelijkheden in Suriname. Niet alleen investeringen zullen aan de orde zijn, maar ook mogelijkheden voor training, educatie en onderzoek, vult de directeur aan…[+]