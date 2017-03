Stilte voor slachtoffers Brussel

Tatjana Muskiet

ZAVENTEM – Met een minuut stilte op de Belgische nationale luchthaven, een uur later gevolgd door eveneens een minuut stilte in het Brusselse metrostation Maalbeek, is woensdagmorgen de herdenking van de aanslagen in Brussel van een jaar geleden begonnen. De hele dag vinden tal van herinneringsplechtigheden plaats voor de 32 slachtoffers van drie zelfmoordterroristen op 22 maart 2016. Ruim 300 mensen raakten gewond. Om precies 7.58 uur, het tijdstip waarop twee zelfmoordterroristen zich kort na elkaar in de vertrekhal van vliegveld Zaventem opbliezen, werd tijdens een plechtigheid de eerste minuut stilte gehouden. In aanwezigheid van nabestaanden en naasten uit binnen- en buitenland, koning Filip en koningin Mathilde, premier Charles Michel en leden van het Belgische kabinet, werden de namen voorgelezen van de zestien mannen en vrouwen die omkwamen.(Telegraaf)…[+]