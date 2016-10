‘Syrische kinderen in Turkse kledingfabrieken’

Tatjana Muskiet

LONDEN – Syrische minderjarige vluchtelingen maken in Turkse fabrieken kleren voor winkelketens Marks & Spencer, Mango en Zara en onlinewinkel ASOS. Dat stelt het BBC-programma Panorama in een uitzending die maandagavond te zien is op de Britse zender. Sommige kinderen in de fabrieken zijn pas vijftien jaar. Ze werken lange dagen, van soms wel twaalf uur, vaak voor nog geen twee euro per dag, ruim onder het Turkse minimumloon. BBC-journalisten maakten in de fabrieken onder meer foto’s van labels van Marks & Spencer.(Telegraaf)…[+]