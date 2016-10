Taxichauffeur verwondt

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO –Een taxichauffeur is vrijdag in Paramaribo verwond. Hij reed een rit voor twee vrouwen. Toen ze ter hoogte van een casino waren, stopte hij zijn voertuig. Er ontstond een ruzie tussen de chauffeur en de klanten. Beide vrouwen hebben hem toen gestoken met een scherp voorwerp. Het slachtoffer had verwondingen in zijn gezicht en over het gehele lichaam. Hij was per ambulance vervoerd voor medische behandeling. Een van de dames verklaarde dat de chauffeur haar had geklapt in het gezicht en dat ze hem daarom heeft verwond. De ressortpolitie kreeg de melding van deze steekpartij en kwam ter plekke voor onderzoek. Ze had beide vrouwen overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. De melding kwam binnen dat een slachtoffer met steekverwondingen op de locatie was. Het motief van de vechtpartij tussen de chauffeur en zijn klanten wordt nog onderzocht…[+]