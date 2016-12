Terreurverdachte aangehouden in Rotterdam

Tatjana Muskiet

ROTTERDAM – De politie heeft woensdag in Rotterdam een 30-jarige man aangehouden vanwege het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Hij had een kalasjnikov AK-47 met twee bijbehorende volle magazijnen in huis.

De man is aangehouden door de Dienst Speciale Interventies (DSI) van de politie. Informatie van de AIVD was de aanleiding voor het onderzoek door de Landelijke Recherche. In het huis van de verdachte trof de politie behalve het aanvalsgeweer ook vier dozen met zeer explosief illegaal vuurwerk. De man bezat ook een groot schilderij met een afbeelding van de IS-vlag. De politie heeft ook mobiele telefoons en een contant geldbedrag van 1600 euro in beslag genomen. De man is gisteren voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam en voor twee weken in bewaring gesteld. (Telegraaf.nl)…[+]