Thaise koning gelast vrijlating gevangenen

Tatjana Muskiet

BANGKOK – Tienduizenden gevangenen in Thailand komen vermoedelijk eerder vrij. De Thaise koning Vajiralongkorn verleent gratie aan gedetineerden die vastzitten voor lichte vergrijpen en gevangenen met gezondheidsklachten, bericht de krant Bangkok Post maandag. Zo’n 30.000 gevangenen komen volgens de krant waarschijnlijk op vrije voeten. Nog eens 70.000 gedetineerden komen in aanmerking voor strafverlichting. Draaideurcriminelen, verkrachters en drugssmokkelaars vallen buiten de boot. De Thaise vorst verleent de gevangenen gratie omdat hij onlangs de troon besteeg. Zijn vader, de in oktober overleden koning Bhumibol, liet vaker gevangenen vervroegd vrij.(Telegraaf)…[+]