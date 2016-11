Trump belt eerst met Ierland en Egypte

Tatjana Muskiet

NEW YORK – Dat Donald Trump zich als president niet veel zal aantrekken van internationale gebruiken, blijkt meteen al in de eerste dagen na zijn verkiezing. Waar het normaal gesproken gebruikelijk is dat een nieuw verkozen president telefoneert voor kort overleg met de leiders van de belangrijkste bondgenoten, koos Trump er voor om eerst contact te zoeken met landen als Ierland en Egypte. Premier Theresa May van Groot-Brittannië, traditioneel een van de belangrijkste bondgenoten van de Verenigde Staten, werd pas als tiende gebeld door Trump. De leiders van Egypte, Ierland, Mexico, Israël, India, Turkije, Japan, Australië en Zuid-Korea gingen haar voor.(Telegraaf)…[+]