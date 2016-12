Trump: ’Een belachelijk idee’

Tatjana Muskiet

NEW YORK – Donald Trump gelooft helemaal niets van het bericht dat Rusland invloed heeft gehad op de verkiezingen in de Verenigde Staten. Dat zei de president-elect bij Fox News Sunday. „Het is ronduit belachelijk en gewoon weer een excuus van anderen. Ik geloof er helemaal niets van”, aldus de Republikein. Maar zowel Democratische als Republikeinse parlementsleden willen een grondig onderzoek naar de conclusie van het rapport. In een gezamenlijke verklaring noemen Republikeinse en Democratische senatoren een Russische bemoeienis in de Amerikaanse verkiezingen ,,alarmerend”.(Telegraaf)…[+]