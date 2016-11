Twee jongemannen aangehouden voor diefstal

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – De politie van het district Wanica heeft twee jongemannen in de kraag gevat voor de diefstal van smeerolie. De verdachten werkten voor de benadeelde, die eigenaar is van een houtzagerij. Ze namen meer dan vierhonderd liter smeerolie weg en vervoerden deze in een auto. Ze brachten dit naar huis. Een van hen liet zijn moeder de smeerolie zien, terwijl de ander het spul aan zijn schoonzus gaf. De jongemannen vertelden de vrouwen dat ze geen geld hadden ontvangen van hun werkgever en dat ze smeerolie hadden gekregen om die te verkopen om daaruit hun loon te halen. De twee vrouwen boden de smeerolie te koop aan. Een man kocht al de smeerolie heel goedkoop op.

Toen de benadeelde ontdekte dat de smeerolie was gestolen, deed hij aangifte bij de politie. Hij kreeg een tip waar de smeerolie zou zijn en alarmeerde de politie die het adres van de koper heeft aangedaan. De heler werd aangehouden en vervolgens de twee vrouwen die de smeerolie voor hem hadden verkocht. Deze drie personen zijn na verhoor heengezonden. De twee jongemannen werden ook aangehouden, en zijn na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Ze hebben bekend de smeerolie te hebben gestolen. Vanaf oktober waren ze bezig de smeerolie te stelen…[+]