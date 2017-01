Unicef heropent scholen in Oost-Mosul

Tatjana Muskiet

BAGDAD – In het oosten van Mosul, dat is heroverd op Islamitische Staat, zijn dinsdag met steun van Unicef dertig scholen heropend. Daardoor kregen 16.000 kinderen de gelegenheid weer onderwijs te volgen. Door het oorlogsgeweld in de Noord-Iraakse stad was dat in sommige wijken twee jaar lang niet mogelijk. Na die nachtmerrie is dit een cruciaal moment voor de kinderen in Mosul. Zij krijgen hun recht op onderwijs en de hoop op een betere toekomst terug”, zei Peter Hawkins, directeur van Unicef Irak. Hij verwacht dat de komende weken de klaslokalen van nog eens veertig scholen zullen volstromen, wanneer de plaatselijke autoriteiten hebben vastgesteld dat er geen boobytraps en onontplofte munitie aanwezig zijn. Het gaat dan in totaal om 40.000 leerlingen.(Telegraaf)…[+]