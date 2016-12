UNICEF telt meer kindsoldaten in Zuid-Soedan

Tatjana Muskiet

JUBA – Gewapende groepen in Zuid-Soedan hebben in 2016 1300 kinderen gerekruteerd. Sinds het begin van het conflict in het Afrikaanse land in 2013 zijn er in totaal 13.000 kinderen in een uniform gehesen. UNICEF, de VN-organisatie die waakt over de rechten van kinderen, beschouwt minderjarigen als de groep die in Zuid-Soedan het zwaarst wordt getroffen door het geweld. „Nu de gevechten er weer toenemen, en ondanks herhaaldelijke beloften om het rekruteren van kinderen te stoppen, zijn kinderen opnieuw het doelwit”, aldus donderdag een woordvoerder van UNICEF.(Telegraaf)…[+]