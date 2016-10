Veel burgers Manbij slachtoffer van IS-mijnen

Dat heeft Human Rights Watch woensdag bekendgemaakt, na daar eerder deze maand onderzoek te hebben gedaan. De explosieven, bedoeld om mensen te doden of te verminken, waren geplaatst door terroristen van Islamitische Staat die de Syrische stad controleerden.

HRW spoorde de namen op van 69 inwoners, onder wie negentien minderjarigen, die stierven door in elkaar geknutselde bommen in scholen, huizen en straten tijdens en net na de strijd om Manbij. Doordat de mensenrechtenorganisatie niet in alle wijken en dorpen in de buurt informatie kon verzamelen, is haar conclusie dat het werkelijke dodental veel hoger moet liggen.(Telegraaf)…[+]